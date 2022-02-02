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Spor Galatasaray'da Bartuğ Elmaz kadrodan çıkarıldı
Spor

Galatasaray'da Bartuğ Elmaz kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın talimatıyla Marsilya'yla anlaşma sağlayan genç futbolcu Bartuğ Elmaz kadrodan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 03:07:00 -
Galatasaray'da Bartuğ Elmaz kadrodan çıkarıldı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler altyapıdaki yıldız oyuncu Bartuğ Elmaz’ın kulübün tavrına rağmen Marsilya ile anlaşması ve bunu sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçti. Kulüpte bu konudaki yetkililere direktif verilirken, kulübün haklarını çiğnemeye kalkacak genç oyuncuların sert şekilde uyarılması ve Antalya kampındaki Bartuğ Elmaz’ın kadro dışı bırakılması talimatı verildi.

Altyapıdaki oyuncuların menajerlerle kulübün karşısına çıkmasının artık kabul edilmeyeceğini belirten Elmas’ın kurmaylarına “artık Galatasaray’ın yetiştirdiği oyuncuların aklını karıştıran menajerleri de asla muhatap kabul etmeyin” dediği öğrenildi.

Revizyon

Galatasaray’da altyapı düzeninin tamamen değişeceği, oyuncu ve velilere yeni formatlarla anlaşmalar yapılacağı kaydedildi. Galatasaray’ın uzun yıllar yatırım yaptığı reşit olmayan oyuncuların menajerlerle kulüp yetkililerinin karşısına çıkmasından rahatsız olan yönetim, reformlar için çalışmalar başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpte, daha önce Mustafa Kapı da menajerlerin organizasyonuyla kulübün iradesine rağmen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’e transfer olmuştu. Lille’de varlık gösteremeyen genç oyuncu, devre arası transfer döneminde Adana Demirspor’un yolunu tutmuştu.

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