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Spor Galatasaray’da Bafetimbi Gomis korkusu!
Spor

Galatasaray’da Bafetimbi Gomis korkusu!

Galatasaray'da eski günlerini aratan Bafetimbi Gomis'in sözleşmesindeki opsiyon maddesi gelecek yönetim için büyük sıkıntı çıkartacak gibi duruyor. Sarı-kırmızılılarda bu opsiyon devreye girerse Fransız yıldıza 1 milyon 750 bin Euro ödenecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 13:10:00 -
Galatasaray’da Bafetimbi Gomis korkusu!

Galatasaray'da eski günlerini aratan Bafetimbi Gomis'in sözleşmesindeki opsiyon maddesi gelecek yönetim için büyük sıkıntı çıkartacak gibi duruyor. Sarı-kırmızılılarda bu opsiyon devreye girerse Fransız yıldıza 1 milyon 750 bin Euro ödenecek. 

Cimbom'da iki başkan adayı da teknik direktör ve transfer çalışmalarını yürütürken, bir yandan da ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek için kaynak arıyor. Takvim'in derlediği habere göre hem Eşref Hamamcıoğlu hem Metin Öztürk, harcama limitleri ve Bankalar Birliği'le yapılacak ödemelerden dolayı yeni sezonda takımın maaş bütçesini düşürmeyi hedefliyor.

A Spor'da yer alan habere göre; bu konuda çalışmalar yapan iki ismin de Bafetimbi Gomis konusunda sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor. Devre arasında bedelsiz olarak transfer edilen Fransız yıldızla 6 ay+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sezon sonuna kadar 750 bin Euro ödenecek olan 37 yaşındaki Gomis'in yeni sezonda opsiyonun devreye girmesi halinde ise 1 milyon 750 bin Euro alacağı açıklanmıştı. Ancak opsiyonun hangi koşullarda devreye gireceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Şu ana kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan 37 yaşındaki Gomis son olarak Altay deplasmanında eleştiri oklarının hedefi oldu.

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