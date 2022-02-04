Galatasaray'da ayrılık vakti!
Göztepe'nin Galatasaray’dan Aytaç Kara’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı iddia edildi.
Göztepe'nin Galatasaray’dan Aytaç Kara’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray forması giyen Aytaç Kara'nın transferinde mutlu sona ulaştı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; İzmir temsilcisi, sarı kırmızılı ekipte beklentilerin uzağında kalan Aytaç Kara’yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Galatasaray'da 12 resmi maçta toplam 490 dakika süre alan 28 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.