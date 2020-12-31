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Spor Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Spor

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:44:09 -
Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak 2021 Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas oyunlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli'nin tedavisine devam edildi. Ryan Babel ise kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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