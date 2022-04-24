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Spor Galatasaray'da alarm!
Spor

Galatasaray'da alarm!

Galatasaray’da Altay maçı öncesinde 4 futbolcunun sarı kart sınırında bulunması teknik direktör Torrent'i düşündürmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 11:43:00 -
Galatasaray'da alarm!

Sarı-Kırmızılılar'da Muslera, Marcao, Babel ve Emre Kılınç sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Nef Stadyumu’nda oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

Aslan, ligdeki son 5 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkardı. Cim Bom, bu süreçte 2 kez de mağlup oldu. Beşiktaş , Karagümrük ve Yeni Malatyaspor’u yenen Sarı-Kımızılılar, Gaziantep ve Fenerbahçe 'ye yenildi.

Galatasaray , Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan topladı. Dış sahada son olarak Göztepe’yi yenen Aslan, daha sonra oynadığı Konyaspor, Gaziantep ve Fenerbahçe maçlarından mağlup ayrıldı.

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