Galatasaray'da Akhisarspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor ile Ankara'da yapacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, güç ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik oyunla tamamlandı. Galatasaray, Akhisarspor mücadelesi öncesinde son çalışmasını yarın tesislerinde yapacak. Sarı-kırmızılı kafile, saat 16.00'da Türk Hava Yollarına ait uçakla Ankara'ya hareket edecek. Geçen sezon lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile kupa finalisti Akhisarspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Eryaman Stadı'nda oynanacak.

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