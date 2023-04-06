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Spor Galatasaray'da 6 milyon euroluk büyük şok! Böyle mi olacaktı?
Spor

Galatasaray'da 6 milyon euroluk büyük şok! Böyle mi olacaktı?

Yeniakit Publisher
2023-04-06 10:10:00 -
Galatasaray'da 6 milyon euroluk büyük şok! Böyle mi olacaktı?

Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da taraftarları şaşırtan bir olay yaşandı. Sezon başında birçok önemli transfer yapan sarı - kırmızılılarda 6 milyon euroya Rapid Wien takımından kadroya katılan Yusuf Demir, sakatlık problemleri nedeniyle geride kalan kısımda forma şansı bulmakta zorlanmıştı. 19 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçı kadrosunda da yer alamadı.

Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da taraftarları şaşırtan bir olay yaşandı. Sezon başında birçok önemli transfer yapan sarı - kırmızılılarda 6 milyon euroya Rapid Wien takımından kadroya katılan Yusuf Demir, sakatlık problemleri nedeniyle geride kalan kısımda forma şansı bulmakta zorlanmıştı. 19 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçı kadrosunda da yer alamadı.

Galatasaray, sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirmişti. Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan sarı - kırmızılıların Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Demir de dikkat çeken oyuncular arasındaydı.

Sezon başında büyük umutlarla sarı - kırmızılı takıma imza atan Yusuf Demir, sakatlık problemleri nedeniyle fazla forma giyme şansı bulamamıştı. Demir'in herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen kadroya dahil edilmediği haftalar, taraftarların dikkatini çekmişti.

Yusuf Demir, Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının kadrosunda da yer alamadı.

Sakatlık problemi bulunmayan oyuncu için herhangi bir açıklama yapılmazken, sarı - kırmızılı taraftarlar oyuncunun kadroda bulunmamasını şaşkınlıkla karşıladı.
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