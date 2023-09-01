Galatasaray'da 4 eksik
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılıların kafilesinde 4 isim yer almadı. Detaylar...
Barış görüşmelerini Türkiye yürütüyor: Türk diplomasisi dünya gündeminde! Bir konuya dikkat çektiler
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılıların kafilesinde 4 isim yer almadı. Detaylar...
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