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Spor Galatasaray'da 4 eksik
Spor

Galatasaray'da 4 eksik

Yeniakit Publisher
2023-09-01 17:33:00 - 2023-09-01 17:36:52
Galatasaray'da 4 eksik

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosu açıklandı. Sarı kırmızılıların kafilesinde 4 isim yer almadı. Detaylar...

Galatasaray'ın Trendyol Süper lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı.

Kadroda Fredrik Midtsjö, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira yer almadı.

 


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