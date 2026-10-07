Flaş gelişme yaşanacak mı? Orkun Kökçü Kocaelispor maçında forma giyecek mi?
Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Beşiktaş'ın başarılı ismi Orkun Kökçü'nün Kocaelispor maçında forma giyip giymeyeceği belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Beşiktaş'ın başarılı ismi Orkun Kökçü'nün Kocaelispor maçında forma giyip giymeyeceği belli oldu.
Süper Lig'de milli ara sona erdi. Bu hafta oynanacak maçlar öncesi takımlardaki sakatlık durumları merak ediliyor. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Orkun Kökçü ise ayak parmağındaki çatlak nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.
Başarılı orta saha oyuncusunun Kocaelispor maçında forma giyip giymeyeceği merak ediliyordu. Orkun Kökçü'nün durumu netleşti.
Teknik ekip, milli yıldızı Kocaelispor maçına yetiştirmek istiyor ancak Orkun'un ağrılarının devam etmesi durumunda Hoffenheim maçı da düşünülerek oyuncu riske edilmeyecek.
Öte yandan Orkun Kökçü takım ile çalışmalara da henüz başlamadı. Fabio Miretti'nin Orkun'un yokluğunda forma giymesi bekleniyor.
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