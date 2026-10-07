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Flaş gelişme yaşanacak mı? Orkun Kökçü Kocaelispor maçında forma giyecek mi?

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Flaş gelişme yaşanacak mı? Orkun Kökçü Kocaelispor maçında forma giyecek mi?

Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Beşiktaş'ın başarılı ismi Orkun Kökçü'nün Kocaelispor maçında forma giyip giymeyeceği belli oldu.

#1
Foto - Flaş gelişme yaşanacak mı? Orkun Kökçü Kocaelispor maçında forma giyecek mi?

Süper Lig'de milli ara sona erdi. Bu hafta oynanacak maçlar öncesi takımlardaki sakatlık durumları merak ediliyor. Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Orkun Kökçü ise ayak parmağındaki çatlak nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.

#2
Foto - Flaş gelişme yaşanacak mı? Orkun Kökçü Kocaelispor maçında forma giyecek mi?

Başarılı orta saha oyuncusunun Kocaelispor maçında forma giyip giymeyeceği merak ediliyordu. Orkun Kökçü'nün durumu netleşti.

#3
Foto - Flaş gelişme yaşanacak mı? Orkun Kökçü Kocaelispor maçında forma giyecek mi?

Teknik ekip, milli yıldızı Kocaelispor maçına yetiştirmek istiyor ancak Orkun'un ağrılarının devam etmesi durumunda Hoffenheim maçı da düşünülerek oyuncu riske edilmeyecek.

#4
Foto - Flaş gelişme yaşanacak mı? Orkun Kökçü Kocaelispor maçında forma giyecek mi?

Öte yandan Orkun Kökçü takım ile çalışmalara da henüz başlamadı. Fabio Miretti'nin Orkun'un yokluğunda forma giymesi bekleniyor.

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