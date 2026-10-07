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Spor Türk takımları deplasmanda! EuroLeague'de 4. hafta zamanı
Spor

Türk takımları deplasmanda! EuroLeague'de 4. hafta zamanı

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Türk takımları deplasmanda! EuroLeague'de 4. hafta zamanı

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 4. hafta heyecanı, bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Tarfin, Anadolu Efes ve Beşiktaş deplasmanda oynayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları, bugün, yarın ve 9 Ekim Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin, yarın deplasmanda TSİ 21.15'te Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibiyle karşı karşıya gelecek. Geride kalan haftalardaki 3 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor.

Anadolu Efes, 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.15'te Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Son olarak deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 77-72 mağlup olan lacivert-beyazlı ekip, 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş ise 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.30'da İspanya ekibi Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak. Son olarak sahasında İspanya'nın Barcelona takımına 95-82 yenilen siyah-beyazlıların ligde 1 galibiyeti bulunuyor.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)

Yarın:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Kızılyıldız (Sırbistan)

19.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Armani Olimpia Milan (İtalya)

21.00 Bayern Münih (Almanya)-Virtus Bologna (İtalya)

21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Fenerbahçe Tarfin

21.30 Valencia Basket (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)

21.45 Real Madrid (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

9 Ekim Cuma:

21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Anadolu Efes

21.30 Baskonia (İspanya)-Beşiktaş

21.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

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