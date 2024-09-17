Galatasaray’a transfer çalımı an meselesi! Beşiktaş'tan sürpriz atak

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Roma forması giyen Zalewski’yi kadrosuna katmak için yoğun çaba harcasa da başarılı olamadı. İtalyan ekibinde yıllık 300 bin euro kazanan genç oyuncu için sarı kırmızılılar teklifi 3 milyon euroya kadar yükseltse de oyuncuyu ikna edemedi.

Önce Galatasaray’ı reddeden sonrasında ise yeni sözleşme imzalamayan Zalewski kadro dışı bırakıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Zalewski'nin peşinde. Siyah-beyazlılar, ara transfer dönemi için 21 yaşındaki futbolcuyu ilk sıraya yazdı. Beşiktaş'ın kadroda planladığı ayrılıkları gerçekleştirmesi durumunda Zalewski için Roma'nın kapısını çalacağı iddia edildi.

Kariyerinde yalnızca Roma forması giyen Zalewski, 182 resmi maçta 25 gol ve 25 asistle oynadı.

YILDIZ OYUNCULARI KADROSUNA KATTI

Beşiktaş, transfer döneminde Rafa Silva, Ciro İmmobile, Gabriel Paulista, Joao Mario, Felix Uduokhai, Cher Ndour, Emirhan Topçu ve Can Keleş’i kadrosuna kattı. Öte yandan Chamberlain takımdan ayılmayınca mecburen kadroya dahil edildi. İngiliz oyuncunun performansını artırarak takımda yer almak istediği belirtiliyor. Chamberlain ayrılmayınca Beşiktaş kadrosuna yeni oyuncu transfer katamadı.