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Spor

Galatasaray'a sürpriz sağ bek Alan Mozo

Sağ mevkisini güçlendirmek isteyen Galatasaray, UNAM Pumas'ta forma giyen Alan Mozo'yu yakın markaja aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:20:00 -
Galatasaray'a sürpriz sağ bek Alan Mozo

Galatasaray'da kontratının bitimiyle takımdan ayrılması beklenen Mariano'nun pozisyonu için transfer arayışları sürüyor. Sağ bek için gündeme gelen son isim Pumas forması giyen Alan Mozo oldu.

Meksika medyası duyurdu

Meksika basınından Tribuna'nın iddiasına göre Galatasaray, Pumas'ın 23 yaşındaki sağ beki Alan Mozo için devreye girmiş durumda.

Altyapısından yetiştiği UNAM Pumas ile başarılı bir performans sergileyen oyuncunun, Galatasaray'ın teklifine olumlu baktığı belirtiliyor.

Sarı-Kırmızılılar'da daha önce sağ bek için ismi geçenlerden Olympaicos forması giyen Omar Elabdellaoui, Fatih Terim tarafından veto edilirken arayışlar bu pozisyon için daha genç bir ismin transferine yönelikti. Bu doğrultuda son olarak Panathinaikos'un 18 yaşındaki sağ beki Vagiannidis'in ismi gündeme gelmişti.

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