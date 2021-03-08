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Spor Galatasaray'a Ryan Donk’tan kötü haber
Spor

Galatasaray'a Ryan Donk’tan kötü haber

Galatasaray'da Ryan Donk'un sağ ayak bileğinde 2. derece zorlanma, kanama ve yırtık tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 15:02:00 -
Galatasaray'a Ryan Donk’tan kötü haber

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk’un tedavisine başlandı.

Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını Çarşamba günü saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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