Galatasaray’a Muslera şoku! Geri dönüş tarihi belli oldu

Ligdeki son maçını Trabzonspor ile oynayan ve sakatlanarak oyun dışında kalan Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera, bu süreçte koltuk değnekleriyle ayakta kalmaya çalıştı. Uruguaylı file bekçisinin, ligdeki ilk maçları olan 11 Mart'taki Kasımpaşa maçına hazır olması bekleniyor.

5 Şubat'taki karşılaşmada sakatlanan ve yoğun tedavi programı uygulanan tecrübeli file bekçisi, takımın izin yaptığı dönemde de tesislerde tedavi oluyor. Henüz koltuk değneklerini atmayan Muslera'nın, yarın başlayacak Antalya kampında normal çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Deprem nedeniyle lige verilen ara nedeniyle Galatasaray, Muslera'nın olmadığı bir maç oynamazken, 24. haftadaki karşılaşmanın da Gaziantep FK'ya denk gelmesi, Uruguaylı file bekçisinin dönüşüne avantaj sağlayacak.

(NTVSpor)