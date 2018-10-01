Galatasaray'a müjdeli haber! Oynayabilecek
Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşacak olan Galatasaray'a, yıldız oyuncu Eren Derdiyok'tan iyi haber geldi.01 Ekim 2018 Pazartesi 20:27
Galatasaray'a Porto ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi iyi haber geldi. Eren Derdiyok'un sakatlığının geçtiği ve Porto karşısında takımdaki yerini alacağı belirtildi.
Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Erzurumspor maçında sahadaki yerini alamayan Eren'in Portekiz'deki maça ilk 11'de başlayabileceği kaydedildi.
İlk maçın yıldızlarındandı
Eren Derdiyok, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanan Lokomotiv Moskova maçında güzel bir frikik golü atmış ve oynadığı futbolla alkış almıştı.
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