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Spor Galatasaray’a Morutan müjdesi
Spor

Galatasaray’a Morutan müjdesi

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'a gitmesine onay verildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 16:29:00 -
Galatasaray’a Morutan müjdesi

Rumen As gazetesinin haberine göre FCSB Başkanı Gigi Becali, Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'a transferine onay verdi.

Rumen basınının "Morutan bavulunu toplayabilir... Gigi Becali kesinlikle zengin olacak' başlığıyla verdiği habere göre Olimpiu Morutan'ın eski adı Steau Bükreş olan FCSB'den her an ayrılabilir.

Haberde oyuncunun Galatasaray'la anlaştığı ve transferin her an açıklanabileceği belirtildi.

Daha önce Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın Morutan transferinde de Gigi Becali'nin taleplerini kabul ettiğini ve transferin 10 milyon euro'ya biteceği belirtildi.

Haberde bu transferden Gigi Becali'nin kârlı çıkacağı ve FCSB'nin transfer yapabilmesi için bütçe dengesinin sağlanacağı yazıldı.

Becali'nin Morutan'dan Galatasaray'a gitmesini istediği ve transferin an meselesi olduğu belirtildi.

FCSB Başkanı Becali, transfermarkt'a göre piyasa değeri 2.8 milyon euro alan 22 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'dan önce 20 milyon euro istemişti, uzun pazarlıklar sonucunda Becali 10 milyon euro'ya ikna oldu.

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