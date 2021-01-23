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Spor Galatasaray'a Mbaye Diagne'den kötü haber
Spor

Galatasaray'a Mbaye Diagne'den kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı. Diagne, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 02:20:00 -
Galatasaray'a Mbaye Diagne'den kötü haber

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.

Kurulun, itiraz başvurusunu reddederek sarı-kırmızılı oyuncu Mbaye Diagne'nin 2 resmi müsabakadan men cezasını onadığı bildirildi.

Ayrıca, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık cezasının da onandığını açıkladı.

 

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