Galatasaray'a Mbaye Diagne'den kötü haber
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne'nin 2 maçlık cezasını onadı. Diagne, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.
Kurulun, itiraz başvurusunu reddederek sarı-kırmızılı oyuncu Mbaye Diagne'nin 2 resmi müsabakadan men cezasını onadığı bildirildi.
Ayrıca, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin liralık cezasının da onandığını açıkladı.