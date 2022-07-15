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Spor "Galatasaray'a kupalar kazanmaya geldim"
Spor

"Galatasaray'a kupalar kazanmaya geldim"

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı takıma şampiyonluklar yaşamak için geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 15:34:00 -
"Galatasaray'a kupalar kazanmaya geldim"

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sergio Oliveira, Avusturya kampında soruları yanıtladı. Galatasaray’a şampiyonluklar kazanmak için geldiğini ifade eden Portekizli orta saha, taraftarların karşısında oynayacağı günü sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Oliveira’nın açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray’a katılmaktan memnunum. Kulüpteki herkese teşekkür ederim. Beni çok sıcak karşıladılar. Kendimize güveniyoruz. Gördüğüm kadarıyla önümüzdeki dönemde bazı şeyleri kutlayabiliriz. Her gün kendimizi hem bireysel hem de toplu olarak zorlamamız gerekiyor.

Geçtiğimiz sezon geride kaldı. Geçmiş önemli değil. Futbolda dün ve yarın önemli değildir. Önemli olan bugündür. Bireysel ve takım olarak çok çalışıp bugüne odaklanmamız gerekiyor.

Öncelikle fiziksel olarak kendimize odaklanacağız. İki hazırlık maçı oynadık. Ağustos’ta oynanacak olan maçlara hazır şekilde girerek kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Galatasaray’ı tercih etme amacım şampiyonluklar kazanmak. 8 numarada daha rahatım ama takımım ve hocam nerede ihtiyaç duyarsa orada görev almaya hazırım.

Galatasaray’a karşı daha önce oynamıştım. Taraftarların sıcak karşılayacaklarını umuyorum. Umarım en kısa sürede karşılaşacağız. Bir kulübe geldiğiniz zaman birtakım bilgiler alırsınız. Diğer oyuncularla konuştum. Hepsi inanılmaz şeyler söylediler. Kulüp ve taraftarlar inanılmaz. Çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz."

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