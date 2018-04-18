Galatasaray'a kendi evinde büyük şok!

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve hakem Barış Şimşek'in düdük çaldığı maçta Akhisarspor'un gollerini 4 ve 35. dakikalarda Yevhen Seleznov kaydetti.

'Kupa Beyi' olarak da bilinen Galatasaray bu sonuçla Türkiye Kupası'ndan elendi.

Finale yükselen Akhisarspor'un rakibi Fenerbahçe - Beşiktaş eşleşmesinin galibi olacak.