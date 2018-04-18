Galatasaray'a kendi evinde büyük şok!
Teleset Mobilya Akhisarspor'u kendi evinde konuk eden Süper Lig'in lideri Galatasaray, rakibine 2-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.18 Nisan 2018 Çarşamba 22:29
Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve hakem Barış Şimşek'in düdük çaldığı maçta Akhisarspor'un gollerini 4 ve 35. dakikalarda Yevhen Seleznov kaydetti.
'Kupa Beyi' olarak da bilinen Galatasaray bu sonuçla Türkiye Kupası'ndan elendi.
Finale yükselen Akhisarspor'un rakibi Fenerbahçe - Beşiktaş eşleşmesinin galibi olacak.
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