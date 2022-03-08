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Spor Galatasaray'a İtalya'dan orta saha geliyor!
Spor

Galatasaray'a İtalya'dan orta saha geliyor!

Sezon başından beri orta saha bölgesinde problem yaşayan Galatasaray, listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılılar, İtalya Ligi takımlarından Inter'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Matias Vecino'nun peşine düştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 11:21:00 -
Galatasaray'a İtalya'dan orta saha geliyor!

Sezon başından beri orta saha bölgesinde problem yaşayan Galatasaray, listesindeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılılar, İtalya Ligi takımlarından Inter'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Matias Vecino'nun peşine düştü.

Bu sezon orta sahada bir türlü beklediği performansı alamayan Galatasaray, yeniden transfere yöneldi. Sarı-kırmızılı ekibin, İnter'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Matias Vecino'yu gündemine aldığı ifade edildi.

İspanyol basını, 30 yaşındaki merkez orta sahanın, İnter'de devam etmeyi düşünmediğini, Galatasaray'ın oyuncuyla yakından ilgilendiğini yazdı.

Ayrıca Fotomaç'ta yer alan haberde, Vecino ile Fenerbahçe'nin de anıldığı belirtilerek iki kulüp arasında ciddi rekabet yaşanabileceği kaydedildi.

 

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