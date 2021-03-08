Galatasaray'a gol atan Boyd'a sert tepki

Galatasaray - Sivasspor maçının ardından Sivasspor forması giyen Tyler Boyd'un açıklamaları gündem oluşturdu. Türk Telekom Stadı'nda 2-2 tamamlanan karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın esi futbolcusu Boyd, yaptığı açıklamada "Bugün çok önemli bir maçtı, Beşiktaş için de önemliydi. Sivasspor'a puan kazandırdık. Gol attığım için mutluyum. Hem Sivasspor'a hem de Beşiktaş'a yardım ettiğim için çok mutluyum." ifadeleriyle tepki topladı.

Tivibu Spor'da konuşan Erman Özgür, Boyd'un açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

Bir futbolcu için bir camiayı sevmenin profesyonelliğin önüne geçmemesi gerektiğini söyleyen Erman Özgür, "Boyd'un maç sonunda Beşiktaş'tan bahsetmesi hiç etik değil. Çok çok yanlış. Zaten her şeyden nem kapmaya müsait bir ortam var. Beşiktaş da bundan zarar görür. Beşiktaş'la da maçın var. Rıza hoca oynatsa bir türlü oynatmasa bir türlü" dedi.

Sivasspor forması giyen Boyd'un açıklamaları sonrası 'şikeci' damgası yiyebileceğini ifade eden Erman Özgür, "Başka bir ülkede futbol oynasan neyse. Aynı ülkede başka bir takımla maçın varken, rakip takımlarıyla varken böyle bir röportaj olur mu Allah aşkına? Kötü niyetli olmasan da bu ülkenin futbol kültürü hassastır" dedi.