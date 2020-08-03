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Spor

Galatasaray'a genç orta saha

Galatasaray, Strasbourg'dan ayrılmayı düşünen 22 yaşındaki genç orta saha Ricner Bellegarder'i listesine aldı. Oyuncuyla Fiorentina da ilgileniyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:04:00 -
Galatasaray'a genç orta saha

Galatasaray, Strasbourg ile yollarını ayırmayı planlayan Jean-Ricner Bellegarde'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

L'Equipe'in haberine göre, 22 yaşındaki genç futbolcu Galatasaray ile Fiorentina'nın da hedefinde. Strasbourg'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve birçok kulübün izlediği Jean-Ricner Bellegarde ise geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi.

Öte yandan Jean-Ricner Bellegarde cephesinden gelen haberler henüz somut bir anlaşma veya somut bir teklif olmadığı yönünde. Galatasaray'ın kadro planlaması çalışmalarını sürdürdüğü, bu doğrultuda ince eleyip sık dokuduğu öğrenildi.

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