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Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği Chelsea'nin savunma oyuncusu Gary Cahill, forma şansı bulamadığı takımından ayrılmak istediğini açıkladı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 13:55
Galatasaray'a Gary Cahill müjdesi!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın da ilgilendiği Gary Cahill, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, sezon sonu sözleşmesi bitecek olmasına karşın devre arasında takımdan ayrılabileceğine işaret ederek, "İlk 11'de yer almamayı kabullenebilecek biri değilim. Tüm sezon forma şansı beklemek benim için çok zor. Mevcut durum devam ettiği takdirde kulübün zamanı geldiğinde ayrılma kararıma saygı duyacağına inanıyorum. Geleceğimi düşünmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Chelsea'de başarı dolu güzel günler geçirdiğini aktaran 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, "Burada 6 yıl boyunca büyük şeylerin parçası olduktan sonra şu an geldiğim durumu kabullenmekte zorlanıyorum. Her şey burada yavaş yavaş sona yaklaştığımı gösteriyor. Ufukta yeni bir meydan okuma görüyorum. Kulüp, taraftarlar ve oyunculara büyük saygı duyuyorum ancak bazen yolunuza devam edebilmek için ciddi kararlar almak zorundasınız." yorumunu yaptı.

İsmi Türk kulüpleriyle de anılan tecrübeli stoper, 2012'de transfer olduğu Chelsea'de 2 Premier Lig, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı. İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri'nin göreve gelmesinin ardından ilk 11'e girmekte zorlanan Cahill, bu sezon henüz forma şansı bulamadı.

GALATASARAY'A GELEBİLİR

Yaz transfer döneminde İngiltere kaynaklı haberlerde ismi sıklıkla Galatasaray ile anılan Cahill, devre arasında Galatasaray'a gelebilir. Chelsea ile 2019'da sözleşmesi bitecek olan Cahill Chelsea'den transfer için kolaylık isteyip Ocak ayında Sarı-kırmızılı formayı giyebilir. Maicon'u elden çıkarmak isteyen Galatasaray, 32 yaşındaki Cahill ile stoper açığını da kapatabilir.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 13:55
  1. Galatasaray
  2. Chelsea
  3. Gary Cahill

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