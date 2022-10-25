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Spor Galatasaray'a Fransa'dan büyük müjde!
Spor

Galatasaray'a Fransa'dan büyük müjde!

Galatasaray'ın sezon başında Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed gollerine Fransa'da devam ediyor. Nantes yetkililerin gözüne giren Mısırlı oyuncu için devre arasında bonservis işlemi yapabilir.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 17:48:00 -
Galatasaray'a Fransa'dan büyük müjde!

Galatasaray'ın sezon başında Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed gollerine Fransa'da devam ediyor. Nantes yetkililerin gözüne giren Mısırlı oyuncu için devre arasında bonservis işlemi yapabilir.

Galatasaray'da Okan Buruk'un talimatı doğrultusunda ayrılan ve Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed takımdan temelli olarak ayrılabilir. Fransa'da gollerine devam eden ve her hafta performansı yükselen Mısırlı oyuncu için yeni gelişmeler yaşanıyor.

24 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi için Nantes yetkilileri harekete geçti. Sezon sonunu beklemeden devre arasında girişim yapıp Galatasaray ile el sıkışmayı düşünen Fransızlar her an transferi bitirebilir. Bu sezon çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Mostafa Mohamed, taraftarlar tarafından da beğenilmişti.

 

 


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