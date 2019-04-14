Galatasaray’a Florya’da karşılama 1-1’lik Fenerbahçe derbi maçı sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geçen Galatasaray kafilesini bir grup taraftar karşıladı.

1-1’lik Fenerbahçe derbi maçı sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geçen Galatasaray kafilesini bir grup taraftar karşıladı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. 1-1’lik eşitlikle biten mücadele sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geçen Galatasaray kafilesini bir grup taraftar karşıladı. Takımı coşkuyla karşılayan sar-kırmızılı taraftarlar, takım otobüsünün tesisleri giriş yapması sonrası olaysız şekilde dağıldı.

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