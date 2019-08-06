Galatasaray'a Falcao'dan kötü haber!

Edin Dzeko'nun Inter'e transfer olma ihtimalinin her gün artması Roma'yı harekete geçirdi. İtalyanlar Falcao için Monaco cephesine yaklaştı, Fransızlar ise Kolombiyalı yıldızın ayrılması durumnda Dzeko seçeneğini devreye soktu.

Radamel Falcao'nun talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre; Roma'nın 33 yaşındaki Dzeko için 20 milyon euroluk bir bonservis talep etmesine rağmen Inter'in transferde sona yaklaştığı belirtiliyor. Boşnak golcüyü kaybetmek istemeyen Roma ise onun yerini Falcao'yla doldurmanın peşinde...

Monaco'da Dzeko sesleri...

Geçen hafta "Falcao'nun yanına bir forvet daha alabiliriz" diyen Monaco başkanı Oleg Petrov ise Kolombiyalı forvetin ayrılması durumunda aynı yaştaki Edin Dzeko'yu kadroya katma planı yaptığı belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre; geçen sezon Falcao gibi 40 maça çıkan ve performansıyla takdir toplayan Dzeko ilk hedef...

Kilit takım Inter...

İki kulübün oyuncularını takas etmeye sıcak bakmadıkları belirtilirken, burada kilit takım Edin Dzeko için ne kadar bonservis ödeyeceği belli olmayan Inter...