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Galatasaray'a büyük şok! Fark yedi

Caferağa Spor Salonunda Yakın Doğu Üniversitesi'ne konuk olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, rakibine 90-53 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü.

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:10
Galatasaray'a büyük şok! Fark yedi

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci karşılaşma, 28 Nisan Cumartesi günü sarı-kırmızılı ekibin sahasında oynanacak.

Salon: Caferağa

Hakemler: Murat Ciner, Sinem Tetik, Dorukhan Kalyoncu

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 8, Vandersloot 13, McBride 14, Lavender 19, Holingsvorth 9, Bahar Çağlar 4, Cansu Köksal 9, Gökçe Doğan, Gruda 14

Galatasaray: Epoupa 13, Işıl Alben 6, Tuğba Taşçı, Dubljevic 8, Petronyte 22, Gizem Başaran, İrem Naz Topuz 2, Merve Uygül, Davis 2, Özge Kavurmacıoğlu 

1. Periyot: 23-9

Devre: 40-33

3. Periyot: 68-42

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 21:10
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