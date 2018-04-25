Galatasaray'a büyük şok! Fark yedi
Caferağa Spor Salonunda Yakın Doğu Üniversitesi'ne konuk olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, rakibine 90-53 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü.25 Nisan 2018 Çarşamba 21:10
İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci karşılaşma, 28 Nisan Cumartesi günü sarı-kırmızılı ekibin sahasında oynanacak.
Salon: Caferağa
Hakemler: Murat Ciner, Sinem Tetik, Dorukhan Kalyoncu
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 8, Vandersloot 13, McBride 14, Lavender 19, Holingsvorth 9, Bahar Çağlar 4, Cansu Köksal 9, Gökçe Doğan, Gruda 14
Galatasaray: Epoupa 13, Işıl Alben 6, Tuğba Taşçı, Dubljevic 8, Petronyte 22, Gizem Başaran, İrem Naz Topuz 2, Merve Uygül, Davis 2, Özge Kavurmacıoğlu
1. Periyot: 23-9
Devre: 40-33
3. Periyot: 68-42
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