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Spor Galatasaray'a büyük müjde! Manchester maçı öncesi taraftarı sevindirecek haber..
Spor

Galatasaray'a büyük müjde! Manchester maçı öncesi taraftarı sevindirecek haber..

Yeniakit Publisher
2023-11-28 19:48:00 - 2023-11-28 19:49:55
Galatasaray'a büyük müjde! Manchester maçı öncesi taraftarı sevindirecek haber..

Galatasaray'ın Manchester United ile oynayacağı maç öncesinde Abdülkerim Bardakcı'dan iyi haber geldi!

Okan Buruk, Manchester United maçıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında; "Abdülkerim'i de antremanda deneyeceğiz. Olumlu olursa görev vereceğiz" demişti.

Abdülkerim Bardakcı, Manchester United maçı öncesi son antrenmana çıktı. Milli oyuncunun oynayabilecek durumda olduğu gözlendi. Büyük bir sürpriz olmazsa yarın akşam Manchester United karşısında sahada olacak.

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