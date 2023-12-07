Galatasaray'a bir dava daha geliyor: "Albayrak da usulsüzlük olduğunu kabul etmiş.."

Galatasaray, 2019-20 sezonunun başında Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'yı bonservis bedelsiz ve 4 milyon TL imza parası ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Dönemin Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, 3 büyük kulüple anılan Antalyalı için 3 milyon euro istediklerini belirttiğinden dolayı transferin bonservissiz gerçekleşmesi o dönem çok tartışıldı.

Gençlerbirliği Kulübü, Erzurumspor ve Galatasaray'ın yetiştirme bedeli ödememek için transferi bedelsiz olarak gösterdiklerini belirterek mahkeme yoluna gitmişti.

"DAVA AÇACAĞIM"

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Haber Ankara'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Akdaş, "Taylan Antalyalı transferi konusunda dönemin Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak da usulsüzlük olduğunu kabul etmiş ve Gençlerbirliği'nin hakkını yediklerini söylemişti. Mahkemede sona gelindi. Kısa süre içerisinde karar açıklanır. Karar açıklanır açıklanmaz Galatasaray ve Erzurumspor'u mahkemeye vereceğim" dedi.