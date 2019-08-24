Galatasaray'a Belhanda'dan üzücü haber!

Bel ağrıları nedeniyle endoskopik enjeksiyon tedavisi uygulanan Belhanda dünü de dinlenerek geçirirken, yarınki Konyaspor maçında görev yapmasının zor olduğu öğrenildi.



Teknik kadronun yıldız futbolcuyu riske etmeyerek, Selçuk İnan'a şans vermesi bekleniyor.



Diğer taraftan geçirdiği operasyon nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Feghouli dünkü antrenmanda hazır bir görüntü çizdi. Cezayirli futbolcunun Konya'ya karşı ilk 11'de oynaması bekleniyor.



Salonda core stabilizasyon hareketleriyle başlayan dünkü antrenmanda sarı-kırmızılılar daha sonra koordinasyon sürat çalışması ve beşe iki dar alanda pas çalışması yaptı.



İdmanın ana bölümünde şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleşti. Emre Taşdemir de takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.