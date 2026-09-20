Galatasaray'a ağır eleştiri! "4-0 olmuş adam hala gülüyor"

Sinan Engin ve Levent Tüzemen, Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Leao’yu sert sözlerle eleştirdi.

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 4-0 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından takımın performansı ve Leao’nun oyunu spor kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Bu karşılaşmada hiçbir varlık gösteremeyen Rafael Leao, spor yorumcularının hedefindeki isim oldu.

"2. ZAHA VAKASI"

Sinan Engin, "Rafael Leao koşarken gülüyor ya, bu ne kafası kardeşim? Skor 4 olmuş, adam hâlâ sahada sırıtıyor! Galatasaray taraftarı öyle umursamaz vücut diline vesaireye asla tolerans göstermez, gözünün yaşına bakmaz. Bir bakmışsın bir sonraki maçta stadı başına yıkmışlar, ıslıklamaya başlamışlar bile. Valla sonu Zaha gibi olmasın, gidişatından ciddi ciddi korkuyorum" derken, Levent Tüzemen ise "Leao, Galatasaray için ikinci Zaha vakasıdır. Milan yönetimi, Leao gittikten sonra 'kurtulduk' dediler" ifadelerini kullandı.