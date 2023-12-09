Galatasaray'a 31.5 milyon euroluk şok!

Galatasaray 2023-24 sezonu kadro planlaması dahilinde Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün'ü kiralık göndermişti.



Nicolo Zaniolo Aston Villa'nın, Yunus Akgün ise Leicester City'nin yolunu tutmuştu.



Aston Villa, Nicolo Zaniolo'yu 22.5 milyon euroluk şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık kadrosuna katmıştı.

Leicester City ise Yunus Akgün'ü 9 milyon euroluk yine şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamıştı.





Öte yandan Sabah'ın haberine göre henüz yeni takımlarında gol sevinci yaşayamayan iki oyuncunun Sarı-Kırmızılılara dönme ihtimali de yok değil.

Zaniolo ve Yunus Akgün'den ciddi bir gelir bekleyen Galatasaray'ın böyle bir durumda planları sekteye uğrayabilir.



Nicolo Zaniolo, Aston Villa ile tüm kulvarlarda 16 maça çıktı ve skor katkısı veremedi.



Yunus Akgün ise çıktığı toplam 11 maçta 2 asistlik istatistik yakaladı.

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