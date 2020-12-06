Galatasaray zirveyle puanları eşitledi
Hatayspor maçından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, lider Alanyaspor’un da kaybetmesiyle puanları eşitledi ve zirveye ortak oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaştı ve sahadan 3-0 ayrılıp skorunu 23'e çıkardı. Alanyaspor'un Gençlerbirliği'ne yenilmesiyle sarı-kırmızılılar, lider Alanya ile puanları eşitledi. Akdeniz takımında 1 maç eksik.
Ligin 12. haftasını geçecek olan sarı-kırmızılı oyuncular, 13. haftada Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. turu öncesinde bu maçta Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak.