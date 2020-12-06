  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray zirveyle puanları eşitledi
Spor

Galatasaray zirveyle puanları eşitledi

Hatayspor maçından 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, lider Alanyaspor’un da kaybetmesiyle puanları eşitledi ve zirveye ortak oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 09:34:00 -
Galatasaray zirveyle puanları eşitledi

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaştı ve sahadan 3-0 ayrılıp skorunu 23'e çıkardı. Alanyaspor'un Gençlerbirliği'ne yenilmesiyle sarı-kırmızılılar, lider Alanya ile puanları eşitledi. Akdeniz takımında 1 maç eksik.
Ligin 12. haftasını geçecek olan sarı-kırmızılı oyuncular, 13. haftada Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. turu öncesinde bu maçta Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kan donduran sözler: Müslümanlara domuz eti yedirmek için o saatleri seçiyorlar!
Dünya

Kan donduran sözler: Müslümanlara domuz eti yedirmek için o saatleri seçiyorlar!

Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yapılan zulmün her geçen gün yeni boyutları ortaya çıkıyor. Kamplarda iki sene tutulan doktor Sayragul Sa..
O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu!
Gündem

O oyuncu metrobüs durağında karakolluk oldu! "Ben halkın sanatçısıyım, seni işinden ederim"

Metrobüse binerken bagajıyla turnikesiz bölümden geçen oyuncu Selahattin Taşdöğen, güvenlik görevlilerince durduruldu. Maskesini indiren oyu..
İHA merkezini görüntüleyen Rus gazetecilerle ilgili Coşkun Başbuğ'dan önemli uyarı!
Gündem

İHA merkezini görüntüleyen Rus gazetecilerle ilgili Coşkun Başbuğ'dan önemli uyarı!

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, İHA Ar-Ge merkezini görüntüledikleri sırada yakalanan Rus gazetecilerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu...
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay