Galatasaray zirve yarışında fırsatı tepti
Galatasaray Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında, Demir Grup Sivasspor'la 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.
Galatasaray ile Sivasspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sivasspor, 9. dakikada Gradel'in golüyle öne geçti: 0-1. Galatasaray, 14. dakikada Falcao2nun şık golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Golün ardında sarı-kırmızılı ekip girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremezken Sivasspor, 38. dakikada yeniden öne geçti: 1-2. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda baskılı bir oyun oynayan Galatasaray, 68. dakikada Falcao'nun penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 2-2. Maçta başka gol olmada karşılaşma 2-2 sona erdi.
Galatasaray bu sonuçla puanını 58'e, Sivasspor ise 34'e çıkardı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Sivasspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.