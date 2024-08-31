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Spor Galatasaray Zaha'yı Lyon'a kiraladı
Spor

Galatasaray Zaha'yı Lyon'a kiraladı

Yeniakit Publisher
2024-08-31 01:45:00 -
Galatasaray Zaha'yı Lyon'a kiraladı

Galatasaray Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha'yı Fransız ekibi Lyon'a sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Galatasaray'dan transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Olympique Lyonnais SASU ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, şirketimize net 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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