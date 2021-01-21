Galatasaray zaferi sonrası Beşiktaş, Fatih Karagümrük engelini de aştı! 4-1

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Karşılaşmaya Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaptı.

Beşiktaş karşılaşmada gol perdesini ilk yarının sonunda açtı. 44. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle siyah-beyazlılar soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İlk yarı 1-0 biterken ikinci yarıda Beşiktaş'ın golleri üst üste geldi. 50. dakikada Bernard Mensah'ın golüyle Beşiktaş 2-0'ı bulurken 66. dakikada Cyle Larin farkı üçe çıkardı. 70. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Bernard Mensah durumu 4-0'a getirdi.

Fatih Karagümrük maçın son bölümünde penaltı kazandı. 78. dakikada Fabio Borini penaltıyı gole çevirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Fatih Karagümrük engelini 4-1'lik farklı skorla geçti ve üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından lider Beşiktaş puanını 41'e yükseltti. Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.

Adem Ljajic 2 ay sonra sahada

Beşiktaş'ta 2 aydır formasından uzak olan Adem Ljajic, Fatih Karagümrük maçının 74. dakikasında oyuna girdi. 82. dakikada Sırp yıldız golle buluştu ancak VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle gol kararı iptal edildi. Ljajic en son 21 Kasım'da Medipol Başakşehir'e karşı görev yapmıştı.

Bernard Mensah'tan ilk

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, Fatih Karagümrük karşısında attığı iki golle yıldızlaştı. Mensah, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol birden attı.