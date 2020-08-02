Galatasaray, yıldız futbolcunun ayrılığını KAP'a bildirdi
Galatasaray, Maicon'un 1 milyon 430 bin euro bedelle Al Nassr'a transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray'ın, KAP'a yaptığı açıklamada "Maicon'un Al Nassr'a transferinde 1.430.000 Euro bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Maicon'a veda
Sarı-kırmızılı kulüp, Maicon'a veda mesajı yayınladı.
Galatasaray Sportif A.Ş. profesyonel futbolcu Maicon Pereira Roque'nin, Al-Nassr Saudi Kulübü'ne transferi için anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu.