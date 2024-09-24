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Spor

Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi

Galatasaray yenilgisi sonrası Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Belçika ekibi Union SG maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor

Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union SG ile 26 Eylül Perşembe günü Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Union SG maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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