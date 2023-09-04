Galatasaray, yeni transferlerini TFF'ye bildirdi
Galatasaray, orta saha için Tanguy Ndombele, stoper için ise Davinson Sanchez'i kadroya katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, iki oyuncu için TFF Lisans kaydını açtı.
Galatasaray Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele ile anlaştı
Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederek savunma ve orta saha pozisyonlarına takviye yapmak için çabalarını sürdürüyor. Bugün gece yarısı UEFA'ya Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirme zorunluluğu bulunan sarı-kırmızılılar, iki oyuncuyla anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılılar, Tottenham'dan savunma oyuncusu Davinson Sanchez ve orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kadroya dahil etti.