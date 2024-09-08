Galatasaray yeni Kerem Aktürkoğlunu buldu! Transfer tamam... Haydi hayırlısı!
Sarı-kırmızılı kulüp, Erzincanspor'dan renklerine kattığı Kerem'i 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya satmıştı. Galatasaray kurmayları, 3. Lig ekibi Bulvarspor'dan geleceğe yönelik transfer hamlesi yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Erzincanspor'dan renklerine kattığı Kerem'i 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya satmıştı. Galatasaray kurmayları, 3. Lig ekibi Bulvarspor'dan geleceğe yönelik transfer hamlesi yaptı.
3. Lig ekibi Erzincanspor'dan aldığı Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Galatasaray, geleceğe yönelik yatırım yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, 3. Lig ekibi Bulvarspor'da forma giyen Ali Efe Çördek'i kadrosuna kattı.
SAĞ AÇIK VE FORVET OYNAYABİLİYOR
Sarı-kırmızılılar tarafından uzun süredir takip edilen 19 yaşındaki Ali Efe'ye olumlu rapor verildi ve transfer edildi. Ali Efe, sağ açık ve forvet olarak oynayabiliyor. 2005 doğumlu yıldız adayının deneyim kazanması için alt liglere kiralanması düşünülüyor.