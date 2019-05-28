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Galatasaray yayın gelirinde de şampiyon

- Spor Toto Süper Lig'de sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, 212,6 milyon lirayla yayın gelirlerinde kasasına en fazla parayı koyan takım oldu- Beşiktaş 174 milyon lirayla ikinci, Fenerbahçe ise 153,8 milyonla üçüncü sırada yer aldı- Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan Medipol Başakşehir, 134,7 milyon lira gelir elde etti- Lige veda eden Bursaspor ise 87,8 milyon ile yayın geliri sıralamasında 7. basamakta bulundu

28 Mayıs 2019 Salı 11:13
Galatasaray yayın gelirinde de şampiyon


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR / EMRE DOĞAN - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirlerinde de en fazla para elde eden takım oldu.

Süper Lig'de bu sezonki yayın gelirlerinde Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe de üçüncü sırada yer aldı.

Sezonu ikinci bitiren Medipol Başakşehir ise yayın geliri sıralamasında 5. basamakta bulundu.


- Yayın geliri 500 milyon dolar


Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS, yıllık 500 milyon dolar olan ihale bedelinin yarısını 3,76'lık, diğer yarısını da güncel kurdan ödüyor.

İhale bedelinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), yaklaşık yüzde 14'lük kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra kalan miktar Süper Lig kulüplerine dağıtılıyor.


- Gelir dağılımı


Yayın gelirlerinde TFF ve alt liglerin payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın yüzde 37'si, "ayak bastı parası" olarak kulüplere eşit dağıtılıyor. Her kulüp, katılım bedeli olarak 38,5 milyon lirayı kasasına koyuyor.

Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı takımların performansına göre dağıtılıyor. Takımlar, elde edilen her galibiyette 2,8 milyon lira, beraberliklerde de 1,4 milyon liranın sahibi oluyor.

Gelirin yüzde 11'i ise lig tarihinde mutlu sona ulaşan takımlar arasında şampiyonluk sayılarına göre bölüştürülüyor. Takımlar, kazandıkları şampiyonluk başına 3,3 milyon lira alıyor.

Süper Lig'e ayrılan gelirin yüzde 6'sı sezon sonunda ilk altı sırada yer alan takımlara veriliyor. Buna göre şampiyon takım 36,2 milyon lirayı kasasına koyarken, ikinci sıradaki ekip 29 milyon, üçüncü 21,6, dördüncü 14,4 , beşinci 7,2 ve altıncı da 3,6 milyon lira elde ediyor.

Ayrıca Süper Lig'e veda eden takımlara 4'er milyon liralık yardım payı veriliyor.


- Galatasaray zirvede


Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yayın gelirlerinde de zirvede yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, yayın gelirlerinde toplamda 212,6 milyon lirayı kasasına koydu.

Lige giriş parası olarak 38,5 milyon lira alan Galatasaray, 20 galibiyet ve 9 beraberliğin sonucunda toplam 68,6 milyon liralık performans priminin sahibi oldu.

Sezonu zirvede bitirdiği için 36,2 milyon lira elde eden sarı-kırmızılılar, şampiyonluk sayısına göre verilen primden de 69,3 milyon lira kazandı.


- Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe üçüncü


Bu sezon yayın gelirleri sıralamasında Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe ise üçüncü basamakta bulundu.

Ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, toplamda 174 milyon liralık gelir elde etti.

Son haftalardaki çıkışıyla Süper Ligi 6. basamakta tamamlayan Fenerbahçe ise 153,8 milyon lirayı kasasına koydu.


- Medipol Başakşehir, beşinci sırada


Süper Lig'de sezonu ikinci basamakta bitiren Medipol Başakşehir, yayın gelirleri sıralamasında ise 5. oldu.

Turuncu-lacivertli takım, toplam 134,7 milyon lira kazandı.


- Küme düşen Bursaspor yedinci


Bursaspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'e veda etmesine karşın yayın gelirlerinde önemli bir miktarı kasasına koydu.

Yeşil-beyazlı takım, toplamda kazandığı 87,8 milyon lirayla yayın gelirleri sıralamasında 7. basamakta yer aldı.

Süper Lig'de yayın gelirlerinde en az parayı ise 71,9 milyon lirayla küme düşen Akhisarspor elde etti.


- Yayın gelirlerinin dağılımı


Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda takımların elde ettiği yayın geliri miktarı şöyle:


TakımKatılım Payı Performans PrimiSıralamaŞampiyonluk Primi DüşmeYardımı Toplam
Galatasaray38,568,636,269,3212,6
Beşiktaş38,564,421,649,5174
Fenerbahçe38,5493,662,7153,8
Trabzonspor38,56314,419,8135,7
MedipolBaşakşehir38,567,229134,7
Evkur Yeni Malatyaspor38,547,67,293,3
Bursaspor38,5423,3487,8
Atiker Konyaspor38,54987,5
Antalyaspor38,544,883,3
Aytemiz Alanyaspor 38,544,883,3
Çaykur Rizespor38,544,883,3
İstikbal Mobilya Kayserispor38,543,481,9
Demir Grup Sivasspor38,543,481,9
Büyükşehir Belediye Erzurumspor38,537,8480,3
MKEAnkaragücü38,540,679,1
Kasımpaşa38,539,277,7
Göztepe38,537,876,3
Akhisarspor38,529,4471,9

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 11:13
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG
  5. yayın geliri

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