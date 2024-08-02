Galatasaray ve Beşiktaş ortak basın toplantısı düzenledi: Süper Kupa maçı öncesi...

Fernando Muslera: "Galatasaray'da uzun yıllar geçirdim ve çok şükür önemli başarılar yakaladık. Çok büyük bir rakibe karşı, çok büyük bir derbiye çıkacağız. Harika atmosfer olacak. Amacımız için çok çalıştı."

Necip Uysal: "Galatasaray'ı iyi analiz ettik. Bütün arkadaşlarım %100 olarak hazır. Taraftarlarımızdan Trabzonspor maçındaki gibi destek bekliyoruz. Yaptığımız transferlerin hepsi tartışmasız iyi futbolcu. Ancak takım olarak sahaya çıkıyoruz. Birbirimizi tamamlarsak sonuç alıyoruz. Onların da bize katkı yapacağını düşünüyorum."

Giovanni van Bronckhorst: "Türkiye'de ilk rekabetçi maçım olacak. Hem ülkede hem de kulüpte çok iyi karşılandım. İki takım da buraya hak ederek geldi. Bu maçları oynamayı, kupa kazmamayı her zaman istersiniz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama taraftarın desteğiyle kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Okan Buruk: "En çok kupa kazanan iki takım karşılaşacak. Herkes futbolu ve bu tip maçları özledi. Herkesi bu şölene bekliyoruz. Kaliteli geçmesi için en iyi futbolu oynamaya çalışacağız. Birbirimizi analiz ediyoruz, Beşiktaş'ın son maçlarını izledik. Çok iyi bir takım, çok iyi transferler yaptılar. Giovanni van Bronckhorst'a hoş geldin diyorum, çok kariyerli bir teknik adam. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Süper Kupayı bu sene de kazanmak istiyoruz. Sakatlığın olmadığı bir maç olsun."

Okan Buruk: "İki takım da hazır değil. Kazanan, bu sezonu kazanmayacak! Kaybeden, bu sezonu kaybetmeyecek! En hazır futbolcuları çıkarmaya çalışacağız. İnşallah öncelikle güzel maç olur. Bu sene güzel şeyler izlettirebileceğimizi göstermemiz gerekiyor."

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Okan Buruk: "Hazırlık döneminde maçlarda aldığımız sonuçların önemi yok. Oyuncuların performansını yukarı çekmeye çalışıyoruz. Bu hafta maça yönelik hazırlandık. Hep beraber çalıştık, önceki senelere göre daha şanslıyız. Daha iyi lige başlayacağız. Geçen sene 4-5 transfer kamptan sonra geldi. Bu sene daha hazırız ve daha fazla beraber çalışma fırsatı bulduk."

Giovanni van Bronckhorst: "90 dakika, uzatma, penaltılar... Her şeye hazırız. Bilmiyorum şu an Okan Buruk'da fırsat verdiniz, Fernando Muslera da burada. Penaltılar için çalışacaklardır."

Okan Buruk: "İki takım da maçı 90 dakikada bitirmek isteyecektir. Zaten kimin nasıl penaltı attığını takımda iyi biliyoruz. Ona göre hazırlanacağız. Fernando Muslera kurtarsın yeter."

Giovanni van Bronckhorst: "Geldiğimde hazırlık maçları planlı değildi. Bu maçları organize ettik. Slovenya'da bir maç iptal oldu. İstanbul'da oyunculara süre vermemiz gerekiyordu. İstanbul'a gelebilecek yabancı takımlar vardı ama olmadı. Alt lig takımlarıyla da maç yaptığım için mutluyum. Oyuncularıma süre verdim, bize katkı sağladı."