Galatasaray ve Akhisarspor Süper Kupa'da karşılaşacak

Galatasaray ile Akhisarspor TFF Süper Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım geçtiğimiz sezon da Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmiş ve Akhisarspor normal ve uzatma süreleri 1-1 biten maçta rakibini seri penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

Sakatlık ve ceza durumu

İki takımda cezalı oyuncu bulunmazken, Galatasaray'da Emre Akbaba ve Şener Özbayraklı'nın, Akhisarspor'da ise Hasan Ali Adıgüzel'in sakatlıkları bulunuyor. Sarı kırmızılılarda ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Senegal ile final oynayan Mbaye Diagne izinli olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.

Yeni transferler için ilk resmi maç

Geçtiğimiz sezonun 2 kupalı şampiyonu Galatasaray bu yaz transfer döneminde şu ana kadar 8 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı kırmızılılar Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Emre Mor, Valentine Ozornwafor, Okan Kocuk ve Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden ve bu sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor ise 7 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Yeşil-siyahlılar Tolga Ünlü, Ergin Keleş, Elmar Bjarnason, Burhan Eşer, Uğur Kuru, Erhan Çelenk ve Gökhan Değirmenci'yi transfer etti.