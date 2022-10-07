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Ekonomi Galatasaray Üniversitesi’ne personel alınıyor
Ekonomi

Galatasaray Üniversitesi’ne personel alınıyor

Galatasaray Üniversitesi’ne Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanla duyurulan pozisyonlara personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 14:34:00 -
Galatasaray Üniversitesi’ne personel alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların, ilgili belgeler ile birlikte 7.10.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde istenilen evrakların başvuru süresi içinde teslim edilmesi gerekmektedir. İlan tarihinden sonra düzenlenen sertifika ve kurs bitirme belgeleri kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir.

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