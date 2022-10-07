Galatasaray Üniversitesi’ne personel alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adayların, ilgili belgeler ile birlikte 7.10.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde istenilen evrakların başvuru süresi içinde teslim edilmesi gerekmektedir. İlan tarihinden sonra düzenlenen sertifika ve kurs bitirme belgeleri kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir.

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