Galatasaray Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak
Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre lisansüstü programlara öğrenci alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına 2022-2023 öğretim yılı bahar yarıyılında ve Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına 2022-2023 öğretim yılı II. döneminde alınacak öğrenciler için başvuru koşulları, kontenjanlar ve ön kayıt tarihleri http://fbe.gsu.edu.tr ve http://sbe.gsu.edu.tr web sayfalarında yayımlanmıştır.
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