  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Galatasaray Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak
Ekonomi

Galatasaray Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre lisansüstü programlara öğrenci alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 14:49:00 -
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına 2022-2023 öğretim yılı bahar yarıyılında ve Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına 2022-2023 öğretim yılı II. döneminde alınacak öğrenciler için başvuru koşulları, kontenjanlar ve ön kayıt tarihleri http://fbe.gsu.edu.tr ve http://sbe.gsu.edu.tr web sayfalarında yayımlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23