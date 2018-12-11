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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-2 yenildi. Sarı-kırmızılılar, D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.
11 Aralık 2018 Salı 22:50
Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 22:50
Futbol
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