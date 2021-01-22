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Spor Galatasaray, transferi KAP'a bildirdi!
Spor

Galatasaray, transferi KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Yeniakit Publisher
2021-01-22 23:47:00 -
Galatasaray, transferi KAP'a bildirdi!

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun kiralık olarak transferi için Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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