Galatasaray transferde karavana!

Sezon başında 11, devre arasında 3 olmak üzere toplam 14 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da Scout ekibi sadece 2 transferde belirleyici oldu.



Sarı-kırmızılı kulüp adına oyuncu izleyen görevliler, Leipzig'de yedek kalan sol bek Saracchi ve Eskişehirspor'la sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika için olumlu rapor verdi. Jesse'nin süre aldığı her maçta Galatasaray seviyesinde olmadığı ortaya çıkarken, Saracchi ise savunma performansıyla sınıfta kaldı.



Jesse kadroda düşünülmezken, Saracchi'nin yerine yerli sol bek aranıyor. Caner Erkin de gündeme alındı.



BAŞKAN CENGİZ YÖNETİMİ TOPLADI



Galatasaray Yönetim Kurulu uzun bir aranın ardından başkan Mustafa Cengiz'in de stada gelmesiyle onun yönetiminde Aslantepe'de toplandı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal ve yöneticiler gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.