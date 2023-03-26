  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hem çekiyor "hadi oradan", hem kalkamıyor masadan... 10 numara konuştun Temel Bey ama icraat sıfır

Fransa'da bakanlara flaş talimat: Ortalıkta görünmeyin

CHP’de olsaydı bu lafları ettirmezlerdi! Vay bee Sarıgül yine şaşırttı

Putin'den dikkat çeken tepki: Rusya Çin ile askeri ittifak oluşturmuyor, şeffaf işbirliği yapıyoruz

İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu böyle pohpohladı! 'Sayın cumhurbaşkanım...'

Herkes onun ne söyleyeceğini merak ediyordu! Bahçeli'den HÜDA PAR açıklaması

Görülmemiş tepki! Rusya o ülkeyi rehin aldı

Diktatör Kemal’i İbrahim Kaboğlu da durdurmadı! ‘Hukuk mukuk yok bam bam bam’

Et fiyatlarındaki oyun deşifre oldu

Tam da seçim zamanı işte patlatın bir haber... Sözcü ve Cumhuriyet'e duyuru: Erik çıktı
Spor Galatasaray transferde büyük oynuyor! Fenerbahçe'nin taraftarının sevgilisiydi...
Spor

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Fenerbahçe'nin taraftarının sevgilisiydi...

Yeniakit Publisher
2023-03-26 23:03:00 -
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Fenerbahçe'nin taraftarının sevgilisiydi...

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray zirvedeki yerini korurken, sezon sonu için de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ara transferde yaptığı takviyelerle konuşulan Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki sezon kadro planlamasına dair çok konuşulacak bir isim gündemde.

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray zirvedeki yerini korurken, sezon sonu için de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ara transferde yaptığı takviyelerle konuşulan Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki sezon kadro planlamasına dair çok konuşulacak bir isim gündemde.

Süper Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada topladığı 60 puanla ligin zirvesinde bulunan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da sezon sonu hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor. Ara transfer döneminde kadroya yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Sarı-Kırmızılılar birçok isimle temaslarına devam ederken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Başarılı çalıştırıcı Okan Buruk'un talebi doğrultusunda hücum hattına birkaç takviye yapmayı planlayan yönetim kolları şimdiden sıvarken, gündemdeki isim hayli gündem olacak türden.

A Spor'un haberine göre, izleme komitesinin yönetime sunduğu isim Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses olurken, Buruk'un da o isme onay verdiği öne sürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha önce Süper Lig'de 2019-2020 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Victor Moses ile ilgilendiği öne sürülen Sarı kırmızılı kurmayların, bu sezon performansıyla dikkat çeken ve yükselişe geçen yıldız ismi radarına aldığı iddia edildi.

Cimbom'un, Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova forması giyen 32 yaşındaki futbolcuya 3 senelik sözleşme teklif etmeyi planladığı aktarıldı. Moses'ın ise iyi bir yıllık ücret verilmesi halinde Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Transferin önümüzdeki günlerde somut hale gelmesi bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23