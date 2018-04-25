Galatasaray, Trabzonspor'un yıldız futbolcusuna talip oldu!

Gelecek sezonun yapılanmasını da düşünen Fatih Terim’in birinci önceliği sol bekten çok 8 numara… çalışmalar ise tam gaz sürüyor. Sol ayaklı olduğu için diğer sözleşmesi bitecek oyuncular arasında Adrien Thomasson’un adı öne çıkmış durumda. Galatasaray’da bir başka gizli gündem maddesi ise Juraj Kucka.

Sarı-kırmızılılar sezon başında Slovak oyuncuya ve Ndiaye’ye Trabzonspor’la beraber talip olmuştu. Trabzonspor, Ndiaye adına yarıştan çekilince Galatasaray da Kucka adına geri adım atmıştı. Gelinen süreçte bordo-mavililerin içinde bulunduğu mali kriz Galatasaray’a Kucka şansını bir kez daha getirdi.

Galatasaray, UEFA’dan gelmesi muhtemel ''sattığın kadarını al'' maddesine takılmamak için Trabzonspor’a, ''Kucka’ya bu sezon ödeyeceğiniz 2 milyon 250 milyon Euro’yu biz üstlenelim. Önümüzdeki iki yılda 4.5 milyon Euro’luk maaşını da kabul edelim. Sözleşmesine bedelsiz transfer yazalım'' diyerek Trabzonspor’a sürpriz bir ‘ön-teklif’ getirdi.

Kaynak: Fotospor